Vo vzorkách odpadovej vody v Londýne našli vírus detskej obrny

Londýn 22. júna (TASR) - Poliovírus, ktorý spôsobuje detskú obrnu, objavili vo vzorkách odpadovej vody v hlavnom meste Spojeného kráľovstva Londýne. TASR správu prevzala v stredu z webovej stránky stanice BBC, ktorá sa odvoláva na britské zdravotnícke úrady.



Britský Úrad pre zdravotnú bezpečnosť (UKHSA) v posledných štyroch mesiacoch našiel vírus detskej obrny vo vzorkách nazbieraných v čističke odpadových vôd vo štvrti Beckton vo východnej časti Londýna.



Toto ochorenie sa v Spojenom kráľovstve bežne vyskytovalo v 50. rokoch minulého storočia, do roku 2003 však bolo eliminované, píše BBC.



UKHSA uvádza, že vírus do Londýna pravdepodobne priniesla osoba, ktorú nedávno v zahraničí zaočkovali vakcínou obsahujúcou živý vírus. Riziko šírenia nákazy je podľa UKHSA nízke. Rodičia by sa však mali ubezpečiť, že ich deti sú proti tejto chorobe plne zaočkované. Zdravotnícke úrady o výskyte tohto vírusu v odpadovej vode informovali Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO).



"Väčšina obyvateľstva Spojeného kráľovstva bude chránená očkovaním z detstva, no v niektorých komunitách s nízkym pokrytím vakcín môže niektorým jednotlivcom hroziť riziko," uviedla epidemiologička z UKHSA Vanessa Salibová.



Vakcína s neaktívnym vírusom detskej obrny je v Británii súčasťou očkovacieho programu pre deti, pripomína BBC. Deťom ju podajú trikrát ešte pred dovŕšením jedného roka a potom opäť vo veku troch a 14 rokov. Úroveň zaočkovania prvými troma dávkami v Londýne je 86 percent, čo je nižšie ako 92 percent vo zvyšku Spojeného kráľovstva.



Vedci sú presvedčení, že vírus pochádza od osoby, ktorá bola v zahraničí imunizovaná živým vírusom obrny, ktorý sa podáva orálne. Ten sa v Británii nepoužíva od roku 2004. Zvyšky vírusu z čriev tejto osoby následne zaznamenali v odpadovej vode.



V zriedkavých prípadoch sa takáto forma vírusu môže preniesť na ďalších ľudí a zmutovať na obrnu pochádzajúcu z vakcíny, píše BBC. Tá môže u nezaočkovaných ľudí takisto vyvolať vážny priebeh ochorenia vrátane ochrnutia.