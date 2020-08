Británia: Vodič kamióna sa priznal k zabitiu 39 vietnamských migrantov

Londýn 28. augusta (TASR) - Vodič kamióna zo Severného Írska sa v piatok označil za vinného v spojitosti s nálezom 39 mŕtvych tiel vietnamských migrantov v návese kamióna v októbra 2019. Informovala o tom agentúra AP.



Muž menom Ronan Hughes sa na trestnom súde Old Bailey v Londýne priznal aj ku spolčovaniu sa s cieľom napomáhať nelegálnej migrácii.



Telá 39 Vietnamcov objavili 23. októbra 2019 v chladiarenskom návese kamióna v meste Grays v grófstve Essex. Polícia v súvislosti s prípadom obvinila piatich mužov.



Ďalší Ír Eamon Harrison sa v piatok v tejto kauze vyhlásil za nevinného. Proces s Harrisonom a ďalšími traja muži sa začne 5. októbra.



Harrison údajne šoféroval kamión do belgického mesta Zeebrugge, odkiaľ bolo vozidlo trajektom prepravené do anglického Purfleetu.



Ďalší obvinený Gazmir Nuzi prostredníctvom videoprenosu priznal vinu z napomáhania nelegálnej migrácii.



K zabitiu 39 migrantov sa už 8. apríla priznal ďalší severoírsky vodič Maurice Robinson, ktorý telá Vietnamcov objavil po tom, ako náves prepravil s Purfleetu do mesta Grays. Vinu za rovnaký trestný čin v júni priznal i Rumun Alexandru-Ovidiu Hanga.