Vojvodkyňa Meghan sa vrátila do Kanady, kráľovná hľadá riešenie

Londýn 10. januára (TASR) - Vojvodkyňa zo Sussexu Meghan sa vrátila do Kanady. Urobila tak v čase, keď v rámci britskej kráľovskej rodiny prebiehajú diskusie o ďalšom verejnom pôsobení Meghan a jej manžela princa Harryho. Informovala o tom v noci na piatok spravodajská televízia BBC.



Britská kráľovná Alžbeta II. a vysoko postavení členovia kráľovskej rodiny požiadali podľa BBC svojich spolupracovníkov o pomoc, aby našli "funkčné riešenie" budúceho pôsobenia princa Harryho s manželkou Meghan v rámci kráľovskej rodiny a to v priebehu "dní, nie týždňov".



Podľa nemenovaného zdroja z Buckinghamského paláca si kráľovná a princ Charles žiadajú odpovede čo najskôr, ako to bude možné.



Meghan, Harry a syn Archie strávili vianočné sviatky v Kanade. Pár následne v stredu nečakane zverejnil rozhodnutie stiahnuť sa z pozície "vysoko postavených" členov kráľovskej rodiny a finančne sa osamostatniť.



Kráľovská rodina spoločne s Alžbetou II. zareagovali na ich rozhodnutie so slovami, že ich sklamalo a cítia sa "zranení"



Podľa korešpondenta BBC Jonnyho Dymonda Harry ani Meghan toto vyhlásenie vopred s nikým z rodiny nekonzultovali.



Zdroj BBC potvrdil, že Meghan odcestovala do Kanady.



"Po mnohých mesiacoch uvažovania a interných diskusií sme sa rozhodli, že tento rok pristúpime k zmene a začneme v tejto inštitúcii raziť pokrokovú novú cestu," oznámili v stredu Harry a Meghan. Dvojica sa zároveň zaviazala, že bude "naďalej plne podporovať Jej Veličenstvo kráľovnú, Spoločenstvo národov a organizácie, nad ktorými máme patronát".