Británia vraj pripravuje zastavenie inštalácie zariadení od Huawei

Londýn 5. júla (TASR) - Čínsky telekomunikačný gigant Huawei má jasne stanovené podmienky, ktoré musí splniť, ak sa chce zapojiť do budovania novej telekomunikačnej infraštruktúry 5G v Spojenom kráľovstve. Vyhlásil to v nedeľu britský minister zdravotníctva Matt Hancock v reakcii na správu, že čínska firma by mala mať zakázanú účasť na projekte.



Noviny Sunday Telegraph totiž napísali, že britskí predstavitelia pripravujú návrhy na zastavenie inštalácie zariadení od Huawei Technologies už v priebehu šiestich mesiacov. To je ale v rozpore s rozhodnutím vlády zo začiatku tohto roka.



Minister zdravotníctva Matt Hancock sa k tejto správe odmietol vyjadriť, ale uviedol, že už pôvodné odporúčania boli spojené s podmienkami.



„Nechcel by som sa vyjadrovať k únikom informácií tohto druhu. Môžem povedať, že keď sme začiatkom roka prišli s predbežnou správou o tejto otázke, bol v nej rad podmienok, ktoré je potrebné splniť,“ uviedol.



Dodal, že Rada národnej bezpečnosti bude určite prihliadať na tieto podmienky a prijme správne rozhodnutie, aby zabezpečila, že Británia bude mať silnú a bezpečnú telekomunikačnú infraštruktúru.



Premiér Boris Johnson, ktorý v januári povolil spoločnosti Huawei obmedzenú úlohu v britskej sieti novej generácie 5G, čelí intenzívnemu tlaku USA a niektorých britských zákonodarcov, aby zakázal čínskemu koncernu účasť na jej budovaní z bezpečnostných dôvodov.



Začiatkom tohto týždňa Johnson sprísnil svoju rétoriku o Huawei a varoval Čínu, že bude chrániť kritickú infraštruktúru pred „nepriateľskými čínskymi štátnymi" dodávateľmi.



Britskí ministri v tejto súvislosti pripomenuli tiež, že aj sankcie USA proti čínskej spoločnosti budú mať pravdepodobne negatívny vplyv na jej životaschopnosť ako poskytovateľa 5G siete.



Podľa článku Sunday Telegraph britské národné stredisko pre kybernetickú bezpečnosť zmenilo svoje odporúčania týkajúce sa Huawei, pretože americké sankcie ju môžu prinútiť používať nedôveryhodnú technológiu.