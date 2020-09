Británia vráti Iraku sumerskú plaketu pochádzajúcu z lúpežnej činnosti

Londýn 29. septembra (TASR) - Británia vráti Iraku 4000-ročnú plastiku po tom, ako vyšetrovanie odhalilo, že historický artefakt pochádza z lúpežnej činnosti. Oznámilo to v pondelok Britské múzeum (BM), z ktorého vyhlásenia cituje tlačová agentúra AFP.



Špeciálna jednotka londýnskej polície si prizvala na pomoc muzeálnych expertov, keď sa vlani v máji na internete objavila ponuka predaja tejto plastiky iba s veľmi obmedzenými detailmi o mieste jej pôvodu.



Hoci bol artefakt označený ako "západoázijská akkadská plaketa", odborníci určili, že fragment vápencovej nástennej dosky pochádza zo starovekého sumerského chrámu datovaného približne do roku 2400 pred naším letopočtom.



Chrám bol odkrytý a vylúpený koncom 19. storočia a začiatkom 20. storočia. Opätovne ho vykradli v 90. rokoch počas vojny v Perzskom zálive a naposledy v roku 2003, keď zúrila vojna v Iraku, uviedlo BM bez špecifikovania, kedy bola plaketa odcudzená.



"Tento vzácny kus bol ilegálny vyvezený z Iraku a objavený úradmi v Spojenom kráľovstve. Chrámové dosky, ako je táto, sú ojedinelé - známych je iba približne 50," uviedlo múzeum.



BM so sídlom v Londýne ďalej informovalo, že iracká vláda "veľkoryso povolila, aby bola plaketa vystavená" v tomto múzeu ešte predtým, ako bude repatriovaná. Britské múzeum v júli 2019 vyhlásilo, že pracuje na posudkoch a navrátení rôznych starožitných predmetov ulúpených z Iraku a Afganistanu, ktoré zadržali britské úrady.