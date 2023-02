Británia vrátila Kambodži odcudzené angkorské korunovačné klenoty

Phnom Penh 20. februára (TASR) - Desiatky kusov angkorských korunovačných klenotov odcudzených z Kambodže, z ktorých mnohé verejnosť ešte nikdy nevidela, boli vrátené do krajiny pôvodu po tom, ako sa objavili v Londýne. Oznámilo to v pondelok kambodžské ministerstvo kultúry, informuje tlačová agentúra AFP.



Nález obsahuje koruny, náhrdelníky, amulety a ďalšie poklady z obdobia Angkoru, ktoré trvalo od 9. do 14. storočia, keď bola Khmérska ríša dominantnou mocnosťou v juhovýchodnej Ázii. Úrady v Kambodži dostali 77 kusov šperkov od rodiny britského obchodníka so starožitnosťami Douglasa Latchforda.



Latchford zomrel v roku 2020 počas čakania na súdny proces v Spojených štátoch za nelegálne obchodovanie s umením a jeho rodina sa v tom istom roku dohodla s Kambodžou na vrátení jeho zbierky khmérskych starožitností.



Táto zbierka, ktorá minulý piatok diskrétne dorazila do Kambodže, obsahuje "zlaté a iné predmety z drahých kovov z predangkorského a angkorského obdobia vrátane korún, náhrdelníkov, náramkov, opaskov, náušníc a amuletov", uviedlo ministerstvo.



Keď Kambodžu v 70. rokoch 20. storočia spustošili občianske vojny a genocída spáchaná režimom tzv. Červených Khmérov, tisíce historických pamiatok boli ulúpené a predané prostredníctvom obchodníkov v Thajsku a Hongkongu bohatým kupcom a múzeám v Európe a USA.



Už v roku 2021 dostala Kambodža od rodiny Latchfordovcov päť kamenných a bronzových artefaktov.



Spojené štáty minulý rok vrátili Kambodži 30 ukoristených starožitností vrátane bronzových a kamenných sôch budhistických a hinduistických božstiev, ktoré boli vytesané pred viac ako 1000 rokmi, uvádza AFP.



Kambodžský rezort kultúry vyzval súkromné osoby a múzeá na celom svete, aby vrátili ukradnuté artefakty naspäť do Kambodže a prispeli tak k "zmiereniu a uzdraveniu Kambodžanov, ktorí prešli desaťročiami občianskej vojny".