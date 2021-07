Británia všetkým dospelým osobám ponúka možnosť dať sa zaočkovať

Londýn 18. júla (TASR) - Britská vláda oznámila, že všetkým dospelým osobám v krajine ponúka možnosť dať sa zaočkovať proti ochoreniu COVID-19, informovala v nedeľu na svojej webovej stránke stanica BBC.



Približne 88 percent dospelých obyvateľov Spojeného kráľovstva už dostalo prvú dávku vakcíny. Plne zaočkovaných je okolo 68 percent populácie.



Britský premiér Boris Johnson povedal, že cieľ v oblasti očkovania bol dosiahnutý. Označil to za "mimoriadny úspech".



Johnson vo februári prisľúbil, že do konca júla bude prvá dávka vakcíny ponúknutá všetkým dospelým obyvateľom, pripomína BBC. Minister zdravotníctva Sajid Javid minulý mesiac povedal, že vláda chce do 19. júla plne zaočkovať dve tretiny dospelej populácie Spojeného kráľovstva.



Britské ministerstvo zdravotníctva oznámilo, že rozhodnutie o tom, či úrady možnosť dať sa zaočkovať ponúknu aj osobám vo veku 12 až 17 rokov, ešte nebolo prijaté.



V Anglicku od pondelka uvoľnia väčšinu obmedzení zavedených v súvislosti s pandémiou, pripomína BBC. Tento krok však kritizujú viacerí experti z oblasti zdravotníctva a znepokojenie v tejto súvislosti vyjadrila i Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).



Britský epidemiológ Neil Ferguson, ktorý je počas koronavírusovej pandémie jedným z poradcov britskej vlády, pre BBC uviedol, že počty po uvoľnení opatrení dosiahnu 100.000 nových prípadov denne. Takisto sa podľa jeho slov zvýšia počty hospitalizácii až na 1000 denne.



Profesor Ferguson pripomenul, že na budúci týždeň sa v Británii začínajú školské prázdniny, čo zvýši množstvo kontaktov a prenosu infekcie medzi mladistvými. Presné čísla je však podľa jeho slov ťažké predpovedať.



Opatrenia od pondelka uvoľňuje aj Škótsko, kde však podľa BBC zostanú v platnosti obmedzenia v oblasti stretávania sa osôb, rúšok a návratu ľudí na pracoviská.



Spojené kráľovstvo v sobotu hlásilo 54.674 nových prípadov ochorenia COVID-19 a 41 úmrtí osôb, ktoré mali v posledných 28 dňoch pozitívny test. Viac ako 50.000 nových prípadov Británia hlásila aj v piatok.