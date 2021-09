Britský výbor expertov neodporučil očkovať zdravé 12- až 15-ročné deti

Londýn 3. septembra (TASR) - Britský Výbor pre očkovanie a imunizáciu (JCVI) v piatok oznámil, že neodporučí očkovanie zdravých 12- až 15-ročných detí proti koronavírusu. Prínosy by podľa výboru boli "príliš malé". Informovala o tom agentúra AFP.



Možný prínos, najmä v oblasti zdravia, je podľa odborníkov príliš malý na to, aby v súčasnosti podporili schválenie očkovania týchto detí. Dlhodobejší zber údajov o možných negatívnych reakciách môže viesť k prehodnoteniu rozhodnutia.



Táto skupina expertov, ktorá je poradným orgánom britskej vlády, o záležitosti rokovala po tom, ako vakcíny tínedžerom začali podávať aj iné krajiny.



Výbor JCVI začiatkom augusta odporučil očkovanie aj pre vekovú kategóriu 16- a 17-ročných. V prípade 12- až 15-ročných však vakcínu odobril len pre osoby so zdravotnými ťažkosťami, ktoré by mohli vyvolať ich väčšiu zraniteľnosť voči vírusu.



Hlavní poradcovia vlád v oblasti zdravotníctva v Anglicku, Škótsku, Walese a Severnom Írsku na základe odporúčaní JCVI poskytnú ďalšie informácie pred tým, ako vláda prijme záverečné rozhodnutie. Výbor podľa AFP chce, aby títo poradcovia vzali do úvahy aj širšie vplyvy na spoločnosť vrátane prínosov v oblasti vzdelávania.



Vakcíny v Británii zachránili už viac ako 105.000 životov, zabránili 143.600 hospitalizáciám a takisto pomohli predísť 24 miliónom prípadov nákazy v Anglicku, uviedla britská vláda s odvolaním sa na údaje anglického úradu pre verejné zdravie Public Health England (PHE) a Cambridgeskej univerzity.