Británia vybuduje 12 ponoriek na jadrový pohon

Londýn 2. júna (TASR) - Británia plánuje vybudovať 12 nových ponoriek na jadrový pohon vybavených konvenčnými zbraňami a investovať do svojho programu jadrových hlavíc 15 miliárd libier (17,8 miliardy eur). Vyplýva to zo strategickej revízie obrannej politiky, ktorú sa chystá v pondelok predstaviť britský premiér Keir Starmer. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Nové konvenčne vyzbrojené ponorky triedy SSN-AUKUS, ktoré Británia vybuduje v rámci partnerstva s USA a Austráliou, nahradia súčasnú flotilu ponoriek Spojeného kráľovstva od konca roku 2030. Tú tvorí sedem útočných ponoriek triedy Astute, ktoré má Londýn začať prevádzkovať.



Výstavba by mala podľa ministerstva obrany priniesť 30.000 vysokokvalifikovaných pracovných miest do roku 2030, ako aj 30.000 učňovských pozícií a 14.000 miest pre absolventov počas nasledujúcich desiatich rokov.



„Naši vynikajúci námorníci hliadkujú 24 hodín denne, sedem dní v týždni, aby nás a našich spojencov ochránili, ale vieme, že hrozby narastajú a musíme konať rozhodne, aby sme čelili ruskej agresii,“ cituje vyhlásenie ministra obrany Johna Healeyho.



Celkovo sa britská vláda chystá prijať v plnom rozsahu až 62 odporúčaní, medzi ktoré patria aj významné investície do programu jadrových hlavíc Spojeného kráľovstva a zachovanie existujúcich zásob.



Investície do bojových hlavíc podporia záväzky vlády zachovať jadrový odstrašujúci prostriedok na mori, vybudovať novú flotilu ponoriek Dreadnought a zabezpečiť všetky budúce modernizácie, píše agentúra DPA.