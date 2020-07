Británia vyčlení na hraničnú infraštruktúru s EÚ 700 miliónov libier

Londýn 12. júla (TASR) - Británia vyčlení viac než 700 miliónov libier na hraničnú infraštruktúru s Európskou úniou s cieľom udržať bezproblémový obchod s EÚ aj po skončení prechodného obdobia. Uviedol to v nedeľu vedúci Úradu britskej vlády Michael Gove.



"Infraštruktúra, ktorú uvedieme do prevádzky, by mala zabezpečiť bezproblémovú dopravu," povedal Gove v programe spoločnosti BBC Andrew Marr Show. Celkový objem financií, ktorý chce Londýn na to uvoľniť, predstavuje 705 miliónov libier (787,09 milióna eur). Časť z tejto investície by mala smerovať do infraštruktúry v prístavoch, ako aj vo vnútrozemí, najmä v regióne juhovýchodného Anglicka, ktoré je hlavnou oblasťou pre vývoz a dovoz do a z Francúzska.



Britská vláda, ktorá zatiaľ stále rokuje s predstaviteľmi Európskej únie o podobe obchodnej dohody po brexite, uviedla, že čoskoro by mala zverejniť podrobnosti o tom, ako to na hraniciach medzi Britániou a EÚ bude fungovať. Gove dodal, že v rokovaniach medzi Londýnom a Bruselom o obchodnej dohode po prechodnom období došlo "k posunu". Ako povedal, zaznamenal "sľubné signály," zároveň však dodal, že nechce byť prehnane optimistický.