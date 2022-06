Británia vyčlení pre východné krídlo NATO ďalších tisíc vojakov

Madrid 29. júna (TASR) - Británia vyčlení ďalších tisíc vojakov a jednu zo svojich dvoch nových lietadlových lodí na obranu východného krídla Severoatlantickej aliancie. V stredu to na summite NATO v Madride oznámil britský minister obrany Ben Wallace, informuje TASR podľa správy denníka The Guardian.



Wallace uviedol, že Británia zvýši počet svojich vojakov na obranu Estónska na približne 3000. Dodal však, že efektívnejšie bude ponechať časť týchto vojakov v Británii a ich techniku v Nemecku. V Estónsku v súčasnosti pôsobí 1700 členov britskej armády, pripomína The Guardian.



Tento záväzok je súčasťou plánu NATO zvýšiť počet svojich síl rýchlej reakcie (NRF) na viac než 300.000 vojakov. Tí majú byť rozmiestnení po celom európskom kontinente v stave vysokej pohotovosti pre prípad, že by Rusko pohrozilo vojenským útokom na ktorýkoľvek členský štát Aliancie.



Wallace oznámil, že Británia posilní sily NATO rýchlej reakcie predovšetkým svojím námorníctvom. Británia prevádzkuje dve lietadlové lode – Queen Elizabeth a Prince of Wales, ktoré disponujú podpornou flotilou lodí, vysvetľuje The Guardian. Šéf britského rezortu obrany uviedol, že tieto bojové lode budú v rotácii pre potreby Aliancie.