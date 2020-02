Británia vydala do Rumunska jedného z najhľadanejších zločincov

Londýn 14. februára (TASR) - Británia vydala do Rumunska jedného z najhľadanejších európskych zločincov. Florina Ghineu budú v Rumunsku stíhať pre obvinenia z obchodovania s ľuďmi, vraždy a prania špinavých peňazí. Oznámila to v piatok britská Národná kriminálna agentúra (NCA), z ktorej vyhlásenia citovala agentúra DPA.



Rumunské úrady obviňujú 45-ročného Ghineu z toho, že viedol rozsiahlu zločineckú sieť, ktorá posielala rumunské ženy do Írska, Fínska a Dubaja, kde boli sexuálne zneužívané. Ghinea, známy aj pod prezývkou Ghenosu, je tiež podozrivý z vydierania a zosnovania sprisahania s cieľom zabiť svojho rivala z radov zločincov.



Ghineu zadržali na základe európskeho zatykača ešte v auguste 2018, keď vychádzal z fitnescentra v meste Watford ležiacom neďaleko Londýna. Dovtedy figuroval na zozname najhľadanejších európskych zločincov, po ktorých pátral Európsky policajný úrad (Europol).



Florina Ghineu po skončení vydávacieho procesu previezli už v stredu letecky z Londýna do Bukurešti, uviedla NCA.



"Ghinea bol zadržaný v dôsledku vynikajúcej spolupráce NCA s rumunskými orgánmi činnými v trestnom konaní," uviedol Dave Hucker, ktorý má v rámci NCA na starosť riadenie európskych operácií.