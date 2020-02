Británia vydala po búrke Ciara ďalšie varovania pred povodňami

Londýn 17. februára (TASR) - Británia vydala v pondelok v troch grófstvach - Worcestershire, Herefordshire a Shropshire - päť ďalších varovaní pred rizikom povodní, ktoré predstavujú ohrozenie na životoch. Informovala o tom agentúra AP.



Riziko povodní v Británii bude podľa odborníkov po víkendovej víchrici Dennis, ktorá priniesla vysoké množstvo zrážok, trvať ešte niekoľko dní, napísala agentúra DPA.



Doposiaľ muselo svoje domovy opustiť už viac ako 1000 ľudí. Mnoho ulíc a železničných tratí zostalo uzavretých aj v pondelok. V niekoľkých regiónoch spadlo za jeden deň až 150 milimetrov zrážok. Víchrica Dennis dosahovala maximálnu rýchlosť viac ako 140 kilometrov za hodinu.



V severoanglickom meste York predstavitelia rozmiestnili 4000 vriec s pieskom, keďže hladina rieky Ouse stále stúpa a kulminovať by mala v utorok.



Jednou z najviac postihnutých oblastí bol južný Wales, kde bolo mnoho osôb evakuovaných do bezpečnosti na člnoch. V Británii bolo vydaných niekoľko stoviek varovaní pred vysokou vodou. Keďže Britské ostrovy už minulý týždeň zasiahla búrka Ciara, je pôda v dôsledku lejakov až nebezpečne nasýtená.



Víchrica Dennis so sebou z Atlantického oceánu na Britské ostrovy priniesla prívalové vlny, lejaky a mimoriadne silný vietor so silou hurikánu. Živel si v sobotu vyžiadal životy dvoch ľudí.



Vláda si za krízový manažment v súvislosti s búrkou vyslúžila kritiku. Opozičná Labouristická strana premiérovi Borisovi Johnsonovi vyčítala, že nenasadil špeciálne jednotky Cobra.



Minister životného prostredia George Eustice však odmietol, že by vláda nebola na situáciu pripravená: "Spravili sme, čo sme mohli." Podľa jeho slov môžu za rozsah škôd čoraz extrémnejšie výkyvy počasia spôsobené klimatickou zmenou. "Nikdy nebudeme schopní ochrániť každú domácnosť," dodal.