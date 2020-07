Británia vydala varovanie pred vycestovaním aj na španielske ostrovy

Londýn 28. júla (TASR) - Británia vydala v pondelok v súvislosti so šírením nového druhu koronavírusu varovanie pred vycestovaním aj na španielske ostrovy po tom, čo ich v sobotu spočiatku z karanténnej povinnosti vyňala. Informovala o tom agentúra DPA.



Britské ministerstvo zahraničných vecí v pondelok potvrdilo, že 14-dňovú karanténu budú musieť po návrate podstúpiť aj cestujúci z Kanárskych ostrovov a Baleár, a nielen osoby prichádzajúce zo španielskej pevniny.



"FCO (Úrad pre zahraničné záležitosti a záležitosti Commonwealthu) teraz odporúča vyhnúť sa cestám do Španielska, ktoré nie sú nevyhnutné vrátane Baleár a Kanárskych ostrovov," napísal FCO na Twitteri. "Po návrate do Spojeného kráľovstva budete musieť ísť na 14 dní do samoizolácie," dodali predstavitelia FCO.



Britský minister zahraničných vecí Dominic Raab povedal, že tento krok bol "absolútne nevyhnutný" po tom, čo v Španielsku dva dni za sebou zaznamenali viac ako 900 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2.



V Španielsku dovolenkoval aj britský minister dopravy Grant Shapps. Ten v pondelok oznámil, že dovolenku predčasne prerušuje a vracia sa naspäť do Británie. "Čím skôr sa vrátim zo Španielska, tým skôr ukončím karanténu," citovala ho stanica Sky News.



Aktuálnymi ohniskami nákazy novým koronavírusom sú španielske regióny Katalánsko a Aragónsko.



Španielsko v reakcii na kroky Británie uviedlo, že je bezpečnou krajinou s lokalizovanými, izolovanými a kontrolovanými ohniskami koronavírusu.