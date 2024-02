Británia vydala zberateľskú mincu s podobizňou speváka G. Michaela

Londýn 27. februára (TASR) - Kráľovská mincovňa (Royal Mint) predstavila novú zberateľskú mincu s podobizňou zosnulého britského popového speváka Georgea Michaela. TASR správu prevzala v stredu zo stanice BBC News a denníka The Guardian.



Minca je dostupná v troch verziách - zlatej, striebornej a strieborno-červeno-čiernej, a to v nominálnych hodnotách 50 pencí, dve libry, päť libier, desať libier, 25 libier, 100 libier a 200 libier. Každá z mincí, ktoré boli oficiálne predstavené v pondelok, má niekoľko akostí.



Spevák je vyobrazený na reverze, zatiaľ čo na averze je prvý oficiálny portrét kráľa Karola III.



Podobizeň Georgea Michaela reflektuje jeho výzor z obdobia jeho debutového sólového albumu Faith (1987) - s leteckými slnečnými okuliarmi a náušnicou v tvare kríža. Na pozadí sa nachádza hmatník gitary a grafické znázornenie zvukových vĺn z refrénu rovnomennej skladby, ktoré majú podobu zvislých čiar.



Zberateľská minca je najnovším prírastkom do série Hudobné legendy (Music Legends), v rámci ktorej Kráľovská mincovňa už vzdala poctu umelcom ako David Bowie, Elton John, Shirley Basseyová, Queen, The Who, The Rolling Stones a The Police.



Dedičia prostredníctvom svojho zástupcu uviedli, že si "hlboko vážia" túto poctu, a dodali, že spevák by bol "nesmierne hrdý a skutočne dojatý, že sa národná inštitúcia rozhodla uctiť si jeho pamiatku takýmto spôsobom".



George Michael, občianskym menom Georgios Kyriacos Panayiotou, sa narodil 25. júna 1963 v Londýne anglickej matke Lesley a grécko-cyperskému otcovi Kyriacosovi. Zomrel náhle 25. decembra 2016 v obci Goring-on-Thames ako 53-ročný.