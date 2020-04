Londýn 20. apríla (TASR) - Británia vyhodnotí svoj prístup k pandémii koronavírusu, aby zistila, čo mohla spraviť inak a lepšie, oznámil v pondelok minister kultúry Oliver Dowden po kritike, že vláda konala pomaly. Informovala o tom agentúra Reuters.



"V bezprecedentnej situácii, ako je táto, nemáme nikdy úplne jasno, ako čo dopadne. Samozrejme, budeme sa musieť zamyslieť, čo sme mohli spraviť inak," povedal Dowden pre stanicu BBC.



Podľa Dowdena však na vyhodnocovanie ešte nenastal správny čas. "Dnes od nás ľudia neočakávajú, že sa budeme dívať do minulosti a vyhodnocovať, očakávajú od nás riešenia krízy na každodennej báze. Povedali sme, že naše kroky i kroky štátov po celom svete vyhodnotíme a poučíme sa," dodal Dowden.



Dowden takisto uviedol, že Británia získala 25 miliónov ochranných odevov z Číny. Ďalších 400.000 by malo do Británie prísť z Turecka.



Británia sa ochranné odevy a masky snaží získať po celom svete. Niektoré nemocnice v uplynulých dňoch varovali, že im ochranné pomôcky dochádzajú.



Británia je jednou z najsilnejšie zasiahnutých krajín na svete. Dosiaľ potvrdila 120.67 prípadov nákazy koronavírusu a 16.060 úmrtí. V nedeľu počet úmrtí v nemocniciach klesol na 596, čo je najmenej od začiatku apríla.