Britániu znepokojuje stupňovanie násilia v Hongkongu

Londýn 11. novembra (TASR) - Britské ministerstvo zahraničných vecí v pondelok uviedlo, že je znepokojené stupňovaním násilia medzi protestujúcimi a políciou v Hongkongu, a vyzvalo obe strany, aby našli východisko zo situácie. Informovala o tom tlačová agentúra Reuters.



Hongkonská polícia v pondelok postrelila protestujúceho, ktorý sa nachádza v kritickom stave. Ďalšieho muža poliali horľavou látkou a zapálili, video zachytilo pri čine maskovaného páchateľa oblečeného v čiernom. Vyše päťmesačné, často násilné prodemokratické demonštrácie na bývalom britskom území poznamenáva čoraz väčšie násilie.



"Dnešné udalosti nás hlboko znepokojujú. Máme z tohto násilia a stupňovania situácie medzi protestujúcimi a políciou vážne obavy," uviedol vo vyhlásení hovorca britského ministerstva zahraničných vecí.



"Protestujúci by sa mali vyhnúť páchaniu násilia a ani polícia nesmie reagovať neprimerane. Všetky strany musia hľadať východisko, cestu dopredu, prostredníctvom dialógu," dodal rezort britskej diplomacie.



Demonštranti v pondelok zablokovali cesty a vlakové linky a na videozáberoch bolo vidieť strieľajúcich policajtov.



Napätie v Hongkongu sa zvýšilo po tom, ako minulý piatok 8. novembra jeden z protivládnych demonštrantov zomrel na následky zranení, ktoré utrpel 4. novembra po páde z budovy parkovacieho domu. Počas uplynulého víkendu bolo navyše zadržaných šesť protestujúcich.



Masové protesty v Hongkongu vypukli 9. júna. Demonštranti pôvodne žiadali, aby vláda stiahla sporný návrh zákona, ktorý by umožnil osoby podozrivé zo spáchania trestného činu vydávať do pevninskej Číny. Teraz sa protesty týkajú najmä zasahovania Číny do osobitného, autonómneho štatútu Hongkongu, ktorý sa riadi heslom "jedna krajina, dva systémy".