Británia: Vyjednávač pre brexit Frost navrhol nový protokol

Londýn 12. októbra (TASR) - Hlavný vyjednávač Londýna pre brexit David Frost v utorok navrhol úplne nové opatrenia, ktoré by nahradili protokol o Írsku a Severnom Írsku. Informovala o tom na svojej webovej stránke stanica BBC.



Frost pred diplomatmi v Lisabone označil svoj návrh za "lepšiu cestu vpred". Tento dokument podľa jeho slov doplní pôvodný protokol a podporí Veľkopiatkovú dohodu z roku 1998.



"Máme krátku, ale skutočnú príležitosť zaviesť nové opatrenia na zmiernenie politickej krízy," povedal Frost. Európsku úniu vyzval, aby britský právny dokument pozorne preštudovala. Súčasný protokol podľa jeho slov "neprežije", pretože nemá podporu v Severnom Írsku.



Takisto upozornil, že Británia v prípade, že sa s EÚ nedohodne, môže aktivovať článok 16 dohody o brexite. Ten ktorejkoľvek zo strán umožňuje zrušiť platnosť niektorých častí dohody.



"Severné Írsko nie je územím EÚ. Máme zodpovednosť chrániť mier a blahobyt a to môže zahŕňať použitie článku 16 v prípade, keď to bude potrebné," povedal.



Protokol o Írsku a Severnom Írsku je súčasť dohody o brexite, ktorú Británia a EÚ dosiahli po náročných a dlhých rokovaniach. Cieľom protokolu je chrániť zásady Veľkopiatkovej dohody z roku 1998 a zabrániť obnoveniu režimu tvrdej hranice medzi Severným Írskom, ktoré je súčasťou Spojeného kráľovstva, a Írskom – členskou krajinou EÚ.