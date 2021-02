Británia vykoná štúdiu, v ktorej budú dobrovoľníkov infikovať covidom

Londýn 17. februára (TASR) - Britské úrady dali súhlas na uskutočnenie klinickej štúdie, v rámci ktorej budú dobrovoľníci zámerne vystavovaní nákaze novým koronavírusom. Informovala o tom v stredu agentúra AP, podľa ktorej pôjde o prvú takúto štúdiu na svete. Mala by pomôcť lepšie porozumieť tomu, ako sa nový koronavírus šíri.



Britská vláda v stredu oznámila, že uskutočneniu klinickej štúdie dal zelenú úrad, ktorý dohliada na etické aspekty takýchto pokusov.



Štúdia sa po získaní súhlasu začne v priebehu jedného mesiaca. Jej výsledky by mali pomôcť pri vývoji nových účinných vakcín a liekov na ochorenie COVID-19, ktoré vyvoláva nový koronavírus.



Výskumníci hľadajú pre svoju štúdiu 90 dobrovoľníkov vo veku 18 - 30 rokov, ktorých budú vystavovať vírusu "v bezpečnom a kontrolovanom prostredí". Účastníci pokusu budú monitorovaní 24 hodín denne.



Vedci budú okrem iného zisťovať to, aké minimálne množstvo koronavírusu je potrebné na to, aby sa človek nakazil.



Za dobrovoľníkov sa môžu hlásiť len ľudia v mladšom dospelom veku, pretože u nich existuje najmenšie riziko vzniku závažného ochorenia, píše AP. Pracovať sa bude s variantom vírusu, ktorý bol v Spojenom kráľovstve v obehu od marca 2020, teda pred objavením jeho nákazlivejších foriem.