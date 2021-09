Británia vypovedala zmluvu s firmou na dodávku vakcín proti covidu

Paríž 13. septembra (TASR) - Británia zrušila zmluvu na plánovanú dodávku vakcín proti koronavírusu od francúzsko-rakúskeho výrobcu Valneva. Londýn to zdôvodnil porušením záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, čo však Valneva dôrazne odmieta. Informovali o tom v pondelok agentúry AFP a APA s odvolaním sa na samotnú firmu Valneva.



Britská vláda si na roky 2021/2022 objednala 100 miliónov dávok vyvíjanej vakcíny s možnosťou dodania ďalších 190 miliónov do roku 2025.



Na rozdiel od väčšiny očkovacích látok proti covidu je vakcína VLA2001 založená na "deaktivovanej" verzii samotného koronavírusu - ľudský organizmus je pri tomto type vakcíny konfrontovaný s neškodnými vírusmi, čím si obranný systém vytvára potrebnú ochrannú imunitnú reakciu.



Spoločnosť Valneva koncom augusta na základe výsledkov z prvej a druhej fázy klinických testov uviedla, že jej vakcína by mohla mať účinnosť vyše 80 percent. Výsledky tretej fázy štúdií by mali byť dostupné začiatkom štvrtého kvartálu. Následne ich posúdi britský Regulačný úrad re lieky a zdravotnícke výrobky (MHRA).



Firma Valneva očakáva podmienečné schválenie svojej vakcíny koncom tohto roka.



"Valneva pokračuje vo svojom záväzku vyvinúť vakcínu VLA2001 a zvýši svoje úsilie, čo sa týka ďalších potenciálnych zákazníkov, aby sa jej vakcína mohla využívať v boji proti pandémii," uviedla spoločnosť vo vyhlásení.