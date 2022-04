Británia vyšetruje údajný ruský hackerský útok na nových členov armády

Londýn 26. apríla (TASR) - Británia začala vyšetrovanie údajného ruského hackerského útoku zameraného na viac než 100 nových členov britskej armády. V utorok o tom informovalo britské ministerstvo obrany. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Podľa denníka Daily Mail mohol byť hackerský útok na nováčikov motivovaný cieľom naverbovať ich ako agentov v ozbrojených silách. Páchatelia získali prístup k osobným záznamom 124 kandidátov na vstup do armády, no ministerstvo vnútra uviedlo, že ohrozené mohli byť stovky ďalších.



Štátny tajomník ministerstva obrany James Heappey vyhlásil, že útok predstavuje "smutné svedectvo o britskom IT systéme". V rozhovore pre londýnsku rozhlasovú stanicu LBC dodal, že "ministerstvo nariadilo urgentnú revíziu bezpečnostných komunikačných systémov".



Po incidente, ktorý sa odohral v marci, armáda pozastavila prístup na online portál pre žiadateľov o vstup do armády.



Spravodajská sieť Five Eyes (Päť očí), v rámci ktorej spolupracujú Spojené štáty, Británia, Kanada, Austrália a Nový Zéland, minulý týždeň varovala, že Rusko je pripravené vykonať rozsiahle kybernetické útoky v krajinách, ktoré podporujú Ukrajinu. Údajne získala aj informácie o tom, že Rusko plánuje kybernetické útoky na krajiny NATO, ktoré Ukrajine poskytujú pomoc vo forme vojenskej techniky.