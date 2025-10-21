< sekcia Zahraničie
Británia vyslala do Izraela malý kontingent vojenských plánovačov
Stabilizačné sily pod vedením Spojených štátov známe ako Civilno-vojenské koordinačné centrum (CMCC) majú mať za úlohu zaistiť bezpečnosť a stabilitu v Gaze.
Autor TASR
Londýn/Tel Aviv 21. októbra (TASR) - Britské ministerstvo obrany vyslalo do Izraela na žiadosť Spojených štátov malý kontingent vojenských plánovačov, aby sa tam pripojili k jednotke pod vedením USA s cieľom stabilizácie Pásma Gazy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Stabilizačné sily pod vedením Spojených štátov známe ako Civilno-vojenské koordinačné centrum (CMCC) majú mať za úlohu zaistiť bezpečnosť a stabilitu v Gaze. Ich zloženie, úlohy, štruktúra, právny status ani ďalšie náležitosti dosiaľ nie sú dohodnuté.
USA silám poskytnú až do 200 svojich vojakov bez toho, aby boli nasadení priamo v Gaze. Agentúra Reuters uvádza, že americkí predstavitelia rokujú o zapojení do tejto jednotky aj s Indonéziou, Spojenými arabskými emirátmi, Egyptom, Katarom, Tureckom a Azerbajdžanom.
Hovorca britského rezortu obrany vo vyhlásení uviedol, že do CMCC bol začlenený „malý počet britských plánovačov vrátane dvojhviezdičkového zástupcu veliteľa“. Nasadenie britských jednotiek podľa neho zabezpečí, že Británia ostane zapojená do amerických snáh o stabilizáciu Gazy po skončení konfliktu medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas.
„Spojené kráľovstvo pokračuje v spolupráci s medzinárodnými partnermi na podpore prímeria v Gaze, aby zistilo, kde môže Spojené kráľovstvo najlepšie prispieť k mierovému procesu,“ dodal.
Britské médiá informovali, že minister obrany John Healey v pondelok vyhlásil, že Spojené kráľovstvo má „špecializované skúsenosti a zručnosti, ktorými sa ponúklo prispieť“. Dodal, že hoci Londýn nevedie stabilizačné snahy, bude v nich zohrávať svoju úlohu.
Stabilizačné sily pod vedením Spojených štátov známe ako Civilno-vojenské koordinačné centrum (CMCC) majú mať za úlohu zaistiť bezpečnosť a stabilitu v Gaze. Ich zloženie, úlohy, štruktúra, právny status ani ďalšie náležitosti dosiaľ nie sú dohodnuté.
USA silám poskytnú až do 200 svojich vojakov bez toho, aby boli nasadení priamo v Gaze. Agentúra Reuters uvádza, že americkí predstavitelia rokujú o zapojení do tejto jednotky aj s Indonéziou, Spojenými arabskými emirátmi, Egyptom, Katarom, Tureckom a Azerbajdžanom.
Hovorca britského rezortu obrany vo vyhlásení uviedol, že do CMCC bol začlenený „malý počet britských plánovačov vrátane dvojhviezdičkového zástupcu veliteľa“. Nasadenie britských jednotiek podľa neho zabezpečí, že Británia ostane zapojená do amerických snáh o stabilizáciu Gazy po skončení konfliktu medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas.
„Spojené kráľovstvo pokračuje v spolupráci s medzinárodnými partnermi na podpore prímeria v Gaze, aby zistilo, kde môže Spojené kráľovstvo najlepšie prispieť k mierovému procesu,“ dodal.
Britské médiá informovali, že minister obrany John Healey v pondelok vyhlásil, že Spojené kráľovstvo má „špecializované skúsenosti a zručnosti, ktorými sa ponúklo prispieť“. Dodal, že hoci Londýn nevedie stabilizačné snahy, bude v nich zohrávať svoju úlohu.