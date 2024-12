Británia vyslala do Sýrie delegáciu

Londýn 16. decembra (TASR) - Britský minister zahraničných vecí David Lammy v pondelok oznámil, že vláda Spojeného kráľovstva vyslala do Sýrie delegáciu zloženú z vysokopostavených predstaviteľov. V krajine sa stretnú s členmi dočasných vládnych orgánov. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



"Môžem potvrdiť, že sme tento týždeň vyslali delegáciu zloženú z vysokopostavených predstaviteľov do Damasku na stretnutie s novozriadenými dočasnými sýrskymi orgánmi a predstaviteľmi občianskych skupín v Sýrii," ozrejmil Lammy na tlačovej konferencii.



Delegácia podľa ministra dočasnému vedeniu doručí odkaz o tom, že Británia podporuje "inkluzívny transformačný politický proces v Sýrii".



Lammy taktiež oznámil, že Londýn do Sýrie zašle humanitárnu pomocou vo výške viac ako 60 miliónov eur a prispeje aj na zabezpečenie arzenálu chemických zbraní, ktoré v krajine ostali po páde bývalého režimu.



Sýrski povstalci začiatkom decembra dobyli Damask a zvrhli vládu dlhoročného prezidenta Bašára Asada. Najdôležitejšou povstaleckou skupinou, ktorá viedla úspešnú ofenzívu, je Hajat Tahrír aš-Šám (HTS). Tá pôvodne vzišla zo sýrskej odnože teroristickej organizácie al-Káida.



HTS sa medzičasom džihádistickej ideológie vzdala. Jej líder abú Muhammad Džawlání, ktorý teraz vystupuje pod svojím občianskym menom Ahmad Šara, tvrdí, že sa zriekol svojej extrémistickej minulosti a hlási sa k pluralizmu a tolerancii k iným náboženským skupinám v Sýrii.



Napriek tomu však HTS viacero štátov vrátane Británie považuje za teroristickú skupinu. Na zozname teroristov je aj samotný Šara. Britský minister pre medzivládne vzťahy Pat McFadden minulý týždeň vyhlásil, že britská vláda môže v budúcnosti prehodnotiť zaradenie HTS na tomto zozname.