Británia vyslala k ostrovu Jersey hliadkovacie lode

Londýn 6. mája (TASR) - Británia vyslala v noci na štvrtok dve hliadkovacie lode k ostrovu Jersey po tom, ako Francúzsko pohrozilo blokádou tohto ostrova. Informovala o tom agentúra AFP a stanica BBC na svojej webovej stránke.



Britská vláda v stredu oznámila, že k ostrovu vysiela dve lode Britského Kráľovského vojenského námorníctva, aby monitorovali situáciu v súvislosti so stupňujúcim sa sporom s Francúzskom, píše AFP.



Ostrov Jersey minulý týždeň zaviedol nové požiadavky, ktoré musia splniť rybári žiadajúci o povolenie na rybolov vo vodách v jeho okolí. Tie vyplývajú z novej pobrexitovej dohody medzi Britániou a EÚ.



Ostrov Jersey začiatkom tohto týždňa Francúzsko obvinilo zo zdržiavania pri vydávaní povolení na rybolov pre francúzske lode.



Paríž následne pohrozil odpojením dodávok elektriny na ostrov. Jersey získava väčšinu elektrickej energie prostredníctvom troch podmorských káblov z Francúzska.



Britský premiér Boris Johnson v noci na štvrtok prisľúbil ostrovu Jersey "neochvejnú podporu". Akákoľvek blokáda zo strany Francúzska je podľa Johnsona "absolútne neoprávnená".



Hliadkovacia loď HMS Severn podľa BBC do vôd v okolí Jersey dorazila vo štvrtok skoro ráno. Britské ministerstvo obrany oznámilo, že ďalšie plavidlo - HMS Tamar - má do tejto oblasti prísť neskôr. Tieto plavidlá sú bežne využívané na ochranu oblastí na rybolov, píše BBC.



Ostrov Jersey, ležiaci v Lamanšskom prielive, nie je časťou Spojeného kráľovstva - Británia má však na starosti jeho zahraničnú politiku a obranu.