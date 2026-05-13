Streda 13. máj 2026Meniny má Servác
Británia vyšle do Hormuzského prielivu drony, stíhačky a vojnovú loď

Na archívnej snímke z 2. mája 2026 v Hormuzskom prielive pri iránskom meste Bandar Abbás kotví kontajnerová loď, zatiaľ čo je popredí malý motorový čln. Foto: TASR/AP

Súčasťou britskej časti misie bude autonómna technika na vyhľadávanie a zneškodňovanie mín.

Autor TASR
Londýn 13. mája (TASR) - Veľká Británia v utorok oznámila, že do medzinárodnej obrannej misie zameranej na zabezpečenie lodnej dopravy v Hormuzskom prielive poskytne autonómne zariadenia na vyhľadávanie mín, systémy na boj proti dronom a stíhačky Typhoon. TASR o tom píše podľa správ agentúr Reuters a DPA.

Britský minister John Healey to oznámil počas virtuálneho summitu s ministrami obrany z viac ako 40 štátov zapojených do misie, ktorá sa podľa neho spustí, keď to podmienky dovolia.

Súčasťou britskej časti misie bude autonómna technika na vyhľadávanie a zneškodňovanie mín, vysokorýchlostné autonómne bezpilotné člny Kraken na sledovanie, identifikáciu a zneškodňovanie potenciálnych hrozieb a stíhačky Typhoon na vzdušné hliadky.

Ministerka financií Rachel Reevesová na financovanie tohto balíka schválila sumu 115 miliónov libier (132 miliónov eur).

S našimi spojencami bude táto mnohonárodná misia obranná, nezávislá a dôveryhodná,“ uviedol Healey vo vyhlásení po stretnutí, ktoré Británia hostila spoločne s Francúzskom.

Paríž už oznámil nasadenie jadrovej lietadlovej loď Charles de Gaulle, Londýn v sobotu oznámil vyslanie torpédoborca HMS Dragon.

Austrália sa pripojí k misii Francúzska a Británie v Hormuzskom prielive



Austrália sa pripojí k obrannej misii pod vedením Francúzska a Veľkej Británie s cieľom zabezpečiť obnovenie obchodnej plavby cez Hormuzský prieliv, uviedol v stredu minister obrany Richard Marles. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Austrália je pripravená podporiť nezávislú a striktne obrannú mnohonárodnú vojenskú misiu pod vedením Spojeného kráľovstva a Francúzska,“ uviedol minister vo vyhlásení.

Marles to oznámil po virtuálnom summite s ministrami obrany z viac ako 40 štátov zapojených do misie.

Austrália poskytne do misie prieskumné lietadlo typu Wedgetail E-7A, ktoré už v regióne pôsobí v rámci ochrany Spojených arabských emirátov (SAE) pred útokmi iránskych dronov, povedal Marles.
