Británia vyšle do Stredozemného mora svoje sily na podporu Izraela

Londýn 12. októbra (TASR) - Británia vyšle v piatok do Stredozemného mora dve plavidlá, pozorovacie lietadlo a vrtuľníky na podporu Izraela po sobotňajšom masívnom útoku militantov z hnutia Hamas. Informovala o tom vo štvrtok kancelária britského premiéra, píše agentúra AFP.



Britskú vojenskú prítomnosť bude tvoriť hliadkové lietadlo P8, dve lode kráľovského námorníctva - RFA Lyme Bay a RFA Argus -, tri vrtuľníky Merlin a rota kráľovskej námornej pechoty.



Podľa britskej vlády budú vojenské jednotky v pohotovosti, aby Izraelu poskytli "praktickú podporu" a fungovali ako prostriedok záruky a odstrašovania.



"Nasadenie britskej prvotriednej vojenskej sily spoločne s našimi spojencami podporí úsilie o zabezpečenie regionálnej stability a zabránenie ďalšej eskalácii," vyhlásil premiér Rishi Sunak.



V piatok z prístavu v americkom Norfolku vypláva do Stredozemného mora druhá americká lietadlová loď USS Dwight D. Eisenhower. Do východnej časti mora USA presunú aj svoju lietadlovú loď USS Gerald R. Ford s približne 5000-člennou posádkou sprevádzanú krížnikmi a torpédoborcami.