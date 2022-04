Británia vyšle približne 8000 vojakov na cvičenia vo východnej Európe

Londýn 29. apríla (TASR) - Spojené kráľovstvo vyšle približne 8000 vojakov na cvičenia, ktoré sa uskutočnia počas leta v krajinách vo východnej časti Európy. TASR správu prevzala v piatok z webovej stránky denníka The Guardian.



Najviac, až približne 8000, britských vojakov by v Európe malo byť nasadených v období apríla až júna. Okrem toho budú do krajín vo východnej časti Európy - vrátane Fínska či Severného Macedónska - vyslané aj desiatky tankov.



Britské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že cvičenia sú plánované už dlhodobo a po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári boli plány ešte rozšírené.



Na cvičeniach sa zúčastnia aj tisíce vojakov NATO a krajín Spoločných expedičných síl (JEF), kam patria aj Švédsko a Fínsko.



"Na týchto cvičeniach naši vojaci spoja sily so spojencami a partnermi v rámci NATO a JEF, preukazujúc solidaritu a silu v rámci jedného z najväčších nasadení od obdobia studenej vojny," povedal britský minister obrany Ben Wallace, ktorý dodal, že bezpečnosť Európy nikdy nebola dôležitejšia.



"Spojené kráľovstvo výrazne prispieva k obrane Európy a odradeniu ruskej agresie," povedal veliteľ britskej armády generál poručík Ralph Wooddisse.