Británia vyšle vojenskú loď ku Guyane po zvýšení napätia s Venezuelou

Londýn 25. decembra (TASR) – Británia v nedeľu oznámila, že presmeruje svoju vojenskú loď do vôd pri Guyane po tom, ako sa v dlhodobom územnom spore tejto juhoamerickej krajiny so susednou Venezuelou znova zvýšilo napätie. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Britské hliadkovacie plavidlo HMS Trent dorazí do regiónu koncom tohto mesiaca, uviedlo britské ministerstvo obrany. Podľa britských médií je loď počas Vianoc na návšteve Barbadosu, z ktorej sa presunie ku Guyane. Tá je regionálnym spojencom Londýna a jeho partnerom v Spoločenstve národov (Commonwealth).



Neočakáva sa však, že by plavidlo zakotvilo v guyanskom hlavnom meste Georgetown, pretože v tamojšom prístave nie je dostatočne hlboká voda, uviedla stanica BBC. Avizovaný krok Londýna je podľa nej prejavením podpory bývalej britskej kolónii.



Tajomník britského ministerstva zahraničných vecí pre Ameriku a Karibik David Rutley tento mesiac navštívil Guyanu a zopakoval, že zvrchované hranice sa musia rešpektovať. Londýn bude podľa neho vyvíjať v medzinárodnom spoločenstve úsilie s cieľom zaistiť územnú celistvosť Guyany.



Venezuelský prezident Nicolás Maduro tento rok oživil nároky svojej krajiny na guyanský región Essequibo bohatý na ropu. V rámci eskalujúcej rétoriky usporiadal 3. decembra kontroverzné referendum, v ktorom podľa oficiálnych výsledkov 95 percent voličov podporilo pričlenenie Essequiba k Venezuele. Juhoamerickí susedia sa však neskôr dohodli, že sa pri riešení sporu neuchýlia k použitiu sily.