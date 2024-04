Sexuálne explicitné deepfake materiály budú v Británii trestné

Londýn 16. apríla (TASR) - Britská vláda v utorok oznámila, že prijme návrh zákona, ktorý bude kriminalizovať vytváranie sexuálne explicitných deepfake materiálov. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP a stanice BBC News.



Každému, kto bude uznaný za vinného z vytvorenia falošných sexuálnych snímok ľudí bez ich súhlasu, bude podľa vlády hroziť záznam v registri trestov, neobmedzená pokuta a dokonca aj väzenie, ak snímka bude verejne rozširovaná.



Zákon sa bude uplatňovať bez ohľadu na to, či mal tvorca snímky v úmysle ju zdieľať, spresnil rezort spravodlivosti.



"Je to ďalší príklad toho, ako sa niektorí ľudia snažia ponižovať a dehumanizovať iných - najmä ženy," povedala štátna tajomníčka pre ochranu obetí Laura Farrisová.



"Ak sa takýto materiál rozšíri, môže mať katastrofálne následky. Táto vláda to netoleruje. Tento nový trestný čin vysiela jasný signál, že výroba takéhoto materiálu je nemorálna, často mizogýnna a zločinná," dodala. Nový trestný čin zavedie novela zákona o trestnom konaní, ktorá v súčasnosti prechádza parlamentom.



Tieňová ministerka vnútra Yvette Cooperová z opozičnej Labouristickej strany toto oznámenie privítala.



"Digitálne skombinovanie niekoho podobizne so sexuálne explicitnými fotografiami alebo videami je hrubým porušením jeho autonómie a súkromia, čo môže spôsobiť obrovské škody, a to sa nesmie tolerovať," povedala Cooperová.



Zdieľanie akýchkoľvek deepfake materiálov je v Británii nezákonné od vlaňajška podľa zákona o online bezpečnosti.



Deepfake je obrázok alebo video, ktoré bolo digitálne upravené pomocou umelej inteligencie (AI) s cieľom nahradiť tvár jednej osoby tvárou inej osoby. Týka sa to i zámeny hlasu.



V uplynulých rokoch sa táto technológia čoraz častejšie využíva na pridávanie tvárí celebrít alebo verejných činiteľov - najčastejšie žien - do pornografických filmov.