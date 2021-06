Británia vyzdvihla plán štátov G7 na zabránenie budúcim pandémiám

Carbis Bay 12. júna (TASR) - Britský premiér Boris Johnson v sobotu vyzdvihol "historický" akčný plán, ktorého cieľom bude zabrániť vypuknutiu budúcich globálnych pandémií. Informovala o tom agentúra AFP.



"Deklaráciu z Carbis Bay", pomenovanú po letovisku v juhoanglickom grófstve Cornwall, kde sa koná tohtoročný summit krajín G7, oficiálne so spoločným komuniké zverejnia v nedeľu, píše AFP.



Týmto plánom sa štáty majú zaviazať k skráteniu doby potrebnej na vývoj a schválenie použitia vakcín, rôznych druhov liečby a diagnóz možných budúcich chorôb pod sto dní. Zároveň chcú posilniť globálne siete zamerané na včasné odhalenie šírenia nových chorôb, píše AFP.



Táto deklarácia "značí pre nás všetkých hrdý a historický okamih", napísal Johnson na Twitteri. Prijatím tejto deklarácie sa podľa Johnsona hospodársky najvyspelejšie štáty sveta zaviažu predchádzať možným budúcim pandémiám, a budú sa snažiť "zabezpečiť to, aby sa zničenie spôsobené (ochorením) COVID-19 už nikdy neopakovalo".



Krajiny G7 zároveň navýšia kapacity pre sekvenovanie genómov buniek a podporia také reformy, ktoré posilnia Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO).



Británia tiež informovala, že zriadi nové centrum na vývoj vakcín na prevenciu proti chorobám, ktorými sa ľudia nakazia po prenose zo zvierat, píše AFP.



Premiér Johnson má zároveň apelovať na lídrov krajín G7, aby podporili plán vytvorenia "pandemického radaru", ktorého úlohou bude identifikovať varianty koronavírusu a sledovať nové ochorenia po svete.