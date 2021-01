Británia vyzvala Čínu, aby umožnila OSN navštíviť ujgurskú oblasť

Londýn 17. januára (TASR) - Britská vláda vyzvala v nedeľu Čínu, aby umožnila inšpektorom z OSN navštíviť čínsky región Sin-ťiang, v ktorom podľa nej dochádza k porušovaniu ľudských práv ujgurskej menšiny. Informovala o tom agentúra AFP.



"Hovoríme, že ak Čína všetky tie tvrdenia, obvinenia a správy popiera, existuje jednoduchý spôsob, ako to objasniť: umožnite vysokému komisárovi OSN pre ľudské práva tieto miesta vidieť a navštíviť," uviedol britský minister zahraničných vecí Dominic Raab.



Británia obvinila v utorok Čínu z porušovania ľudských práv ujgurskej menšiny a zaviedla obmedzenia pre dovoz tovaru, pri ktorom existuje podozrenie, že bol výsledkom nútenej práce. Peking následne odkázal Londýnu, aby nezasahoval do vnútorných záležitostí krajiny. Britské firmy musia pri dovoze tovaru z ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang vykonávať dôkladné overenie zásielok a ukončiť spoluprácu s dodávateľmi, ak existujú dôkazy, že porušujú ľudské práva. Spojené kráľovstvo chce zároveň zakázať vývoz tovaru, ktorý by v Sin-ťiang mohol byť použitý pri porušovaní týchto práv. Britským firmám za neuposlúchnutie nových smerníc hrozí pokuta.



Vláda premiéra Borisa Johnsona je proti iniciatíve poslancov britského parlamentu, ktorí navrhujú, aby sa tamojším súdom udelila právomoc vyhlásiť udalosti v regióne Sin-ťiang za genocídu. To by vláde de facto bránilo pokračovať s Čínou v rokovaniach týkajúcich sa dohody o voľnom obchode. Premiér Boris Johnson minulý týždeň zákonodarcom povedal, že napriek potrebe ostražitosti, najmä pokiaľ ide o hrozby pre národnú infraštruktúru a ochranu kyberpriestoru, možno bilaterálne vzťahy s Čínou zachovať. "Úprimné rozprávanie o porušovaní ľudských práv by nám nemalo brániť v produktívnom vzťahu," uviedol Johnson.



Ľudskoprávne skupiny, akademici a novinári odhalili v ostatnom roku rozsiahle potláčanie ľudských práv ujgurských a kazašských moslimov v čínskom regióne Sin-ťiang - vrátane hromadných internácií, sterilizácií, nútených prác, obmedzení pohybu a potláčania ich vierovyznania.



Ujguri sú približne 12-miliónové turkotatárske etnikum prevažne moslimského vierovyznania. Žijú v severozápadnej Číne a Peking ich obviňuje zo separatizmu a terorizmu.



Približne jeden milión Ujgurov a príslušníkov ďalších menšín je zadržiavaných v internačných táboroch. Peking obhajuje svoje kroky v Sin-ťiangu tvrdením, že detenčné zariadenia sú nevyhnutné v boji proti terorizmu a náboženskému extrémizmu.