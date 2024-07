Británia vyzvala Čínu, aby zabránila podpore ruskej armády od firiem

Londýn/Viang Čan 26. júla (TASR) - Britský minister zahraničných vecí David Lammy vyzval Čínu, aby zabránila tomu, aby čínske firmy poskytovali pomoc ruskej armáde. Oznámila to v piatok jeho kancelária, informuje TASR podľa agentúry Reuters.



Lammy sa v piatok stretol so svojím čínskym náprotivkom Wang Im popri summite Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) v Laose. Išlo o ich prvé stretnutie od nástupu Lammyho do funkcie po víťazstve labouristov v britských voľbách, ktoré sa konali začiatkom júla.



"Minister zahraničných vecí poukázal na neotrasiteľný záväzok Británie voči Ukrajine a vyzval Čínu, aby zabránila svojim firmám poskytovať podporu ruskému vojenskému priemyselnému komplexu, ktorý predstavuje fyzickú hrozbu pre medzinárodnú bezpečnosť a prosperitu," uviedol britský rezort diplomacie.



Rezort označil stretnutie Lammyho s jeho čínskym náprotivkom za konštruktívne. Dodal, že šéf britskej diplomacie počas neho poukázal na víziu novej britskej vlády týkajúcu sa dlhodobého, stáleho a strategického prístupu k britsko-čínskym vzťahom.



"Vysvetlil, že vláda bude spolupracovať tam, kde bude môcť, súperiť, kde to bude potrebné, a vznášať námietky, keď bude musieť," uvádza britský rezort vo vyhlásení. Dodal, že Lammy dal jasne najavo, že Británia bude vždy uprednostňovať svoje vlastné záujmy a podporovať ľudské práva.



Čína po stretnutí ministrov vo vlastnom vyhlásení uviedla, že Wang povedal Lammymu, že Čína a Británia by si mali nastoliť "správnu politickú orientáciu a zachovať si vyvážený, pragmatický a otvorený prístup".