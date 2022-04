Británia vyzvala Francúzsko a Nemecko, aby viac pomáhali Ukrajine

Londýn 24. apríla (TASR) - Británia v nedeľu vyhlásila, že "by bolo dobré vidieť, že Francúzsko a Nemecko" viac podporujú Ukrajinu v bojoch proti Rusku, a varovala, že ruské víťazstvo "je stále možné". Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.



Britský minister Oliver Dowden pre stanicu BBC povedal, že Západ by mal vo vzťahu k Rusku "pokračovať v priťahovaní skrutky", pretože Moskva zintenzívňuje útoky na juhu a východe Ukrajiny.



"Západ musí zakaždým reagovať a my sme ochotní to robiť," uviedol Dowden.



"My všetci si to želáme robiť, ale bolo by dobré vidieť viac aktivity aj zo strany Francúzska a Nemecka," dodal.



Na otázku, či pokladá víťazstvo Ruska za možné, odpovedal: "Vždy tu bola možnosť, že Rusko z tohto vyjde ako víťaz. Nechceme, aby sa to stalo."



Do Kyjeva majú prísť v nedeľu americkí ministri zahraničných vecí a obrany, budú to ich prvé návštevy Ukrajiny počas vojny, ktorú Rusko začalo pred dvoma mesiacmi. Kruté boje zatienili aj pravoslávnu Veľkú noc, pripomína AFP.



Ministri USA Antony Blinken a Lloyd Austin prídu do Kyjeva, keď vojna na Ukrajine vstupuje do tretieho mesiaca trvania, o život prišli tisíce ľudí a milióny obyvateľov museli ujsť zo svojich domovov.