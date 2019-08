Británia vyzvala Irán, aby po prepustení tankeru dodržal svoje sľuby

Londýn zdôraznil, že nedovolí, aby boli porušované sankcie uvalené na sýrsky režim za používanie chemických zbraní proti civilistom.

Londýn 16. augusta (TASR) - Britské ministerstvo zahraničných vecí vyzvalo Teherán, aby dodržal svoje sľuby dané vláde Gibraltáru, ktoré viedli k prepusteniu zadržaného iránskeho tankeru Grace 1. V piatok o tom informovala agentúra AP.



Vo vyhlásení, ktoré bolo zverejnené len niekoľko hodín po tom, ako gibraltársky súd prepustil iránsky tanker, Londýn zdôraznil, že nedovolí, aby boli porušované sankcie uvalené na sýrsky režim za používanie chemických zbraní proti civilistom.



Britská vláda zároveň trvá na tom, že takéto vynucovanie sankcií "by nemalo byť porovnávané alebo spájané s neprijateľným a nelegálnym zadržiavaním a útokmi voči komerčným plavidlám, ktorých sa Irán dopúšťa v Hormuzskom prielive".



Británia v tejto súvislosti požaduje od Teheránu, aby prepustil tanker Stena Impero, ktorý sa plaví pod britskou vlajkou a ktorý Irán skonfiškoval ešte 19. júla.



Británia prepustila vo štvrtok iránsky ropný tanker Grace 1, ktorý jej námorné sily zadržali 4. júla vo vodách britského zámorského územia Gibraltár.



Iránsky veľvyslanec v Británii Hamíd Baídínežád podľa televízie Sky News uviedol, že tanker čoskoro opustí gibraltárske vody. USA sa podľa neho "zúfalo" snažia zablokovať jeho prepustenie, ale utrpeli "hanebnú porážku".



"Na základe ubezpečení, ktoré sme dostali, už neexistujú primerané dôvody na to, aby bol (tanker) Grace 1 naďalej zadržiavaný," uviedol predseda gibraltárskej vlády Fabian Picardo.



Iránsky tanker Grace 1 zadržali príslušníci Britského kráľovského námorníctva 4. júla v britskom zámorskom území Gibraltár. Stalo sa tak na základe podozrenia, že vezie ropu do Sýrie a tým porušuje sankcie Európskej únie voči Damasku. Toto obvinenie však Teherán popiera.



Zhruba dva týždne nato iránske revolučné gardy zadržali vo vodách Hormuzského prielivu pri Perzskom zálive ropný tanker Stena Impero, plaviaci sa pod britskou vlajkou. Podľa Londýna išlo o protizákonnú odvetu.