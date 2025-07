Británia vyzvala spojencov na 50-dňovú kampaň na vyzbrojenie Ukrajiny

Londýn 21. júla (TASR) - Británia v pondelok vyzvala spojencov Kyjeva na 50-dňovú kampaň na vyzbrojenie Ukrajiny, aby využili nedávne ultimátum, ktoré Rusku na ukončenie vojny predložil americký prezident Donald Trump. Britský minister obrany John Healey na stretnutí kontaktnej skupiny pre obranu Ukrajiny povedal, že ide o obrovskú príležitosť pre podporovateľov Kyjeva. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a DPA.



Trump pred týždňom vyjadril nespokojnosť so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom a varoval Rusko, že ak neukončí konflikt na Ukrajine do 50 dní, uvalí na jeho obchodných partnerov stopercentné sekundárne clá.



Healey v pondelok povedal, že spojenci musia využiť toto 50-dňové ultimátum na vyzbrojenie Ukrajiny pred rozhovormi s cieľom posilniť jej postavenie voči Rusku.



Trump okrem spomínaného varovania prisľúbil Ukrajine dodávky zbraní prostredníctvom NATO, za ktoré podľa neho zaplatia európski spojenci Kyjeva. Healey, ktorý predsedal 29. stretnutiu skupiny spoločne s nemeckým ministrom obrany Borisom Pistoriusom, povedal, že Británia podporuje túto politiku. „Urobíme všetko pre to, aby sme prispeli k jej úspechu,“ konštatoval.



Britský minister tiež oznámil, že Británia a Nemecko sa dohodli na spolupráci pri poskytovaní „kľúčových protilietadlových rakiet Ukrajine“.



Podľa Pistoriusa tieto dva štáty poskytnú 220.000 nábojov kalibru 35 milimetrov pre protilietadlové systémy Gepard, ktoré používa Ukrajina.



Kontaktná skupina pre obranu Ukrajiny, známa aj ako Ramsteinská skupina, vznikla 26. apríla 2022 na rovnomennej americkej leteckej základni v Nemecku. Ide o medzinárodnú platformu spolupráce, ktorej stretnutia sa konajú s cieľom koordinovať vojenskú pomoc pre Ukrajinu. Zahŕňa viac ako 50 krajín.