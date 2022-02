Británia vyzvala svojich občanov, aby opustili Ukrajinu

Londýn 11. februára (TASR) - Britské ministerstvo zahraničných vecí odporučilo v piatok Britom, aby necestovali na Ukrajinu. Britských občanov, ktorí už na Ukrajine sú, zároveň vyzvalo, aby odišli čo najskôr, pokým majú k dispozícii prostriedky bežnej komerčnej dopravy.



Agentúra AFP uvádza, že k takémuto oznámeniu došlo v čase narastajúcich obáv z eskalácie napätia na rusko-ukrajinských hraniciach.



Britský rezort diplomacie zverejnil predmetné oznámenie na svojej webstránke v rámci aktualizovaných cestovných odporúčaní. Vyslovil sa v ňom proti "všetkým cestám" Britov na Ukrajinu. Dosiaľ britským občanom odporúčal, aby do tejto krajiny cestovali len v "nevyhnutých prípadoch", pripomína spravodajská stanica BBC.



Rezort zároveň odhadol, že na Ukrajine je niekoľko tisíc Britov. Uviedol tiež že v dôsledku narastajúcej hrozby budú stiahnutí ďalší zamestnanci britskej ambasády v Kyjeve, ktorá ostane otvorená, no nebude schopná poskytovať konzulárnu podporu Britom, ktorí sa napriek varovaniam rozhodnú zostať na Ukrajine. Nebudú tiež môcť očakávať pomoc pri evakuácii v prípade, ak naozaj dôjde k ruskej invázii.



Rusko zhromaždilo pri svojich hraniciach s Ukrajinou už viac ako 100.000 vojakov, čím vyvolalo obavy, že sa chystá na inváziu. Americký minister zahraničný vecí Antony Blinken v piatok povedal, že Rusko presúva do blízkosti ukrajinských hraníc stále viac vojakov, pričom varoval, že invázia na Ukrajinu by sa mohla začať kedykoľvek, dokonca aj počas práve prebiehajúcich olympijských hier v Pekingu.



Moskva akékoľvek útočné plány popiera a zároveň žiada od NATO a USA bezpečnostné záruky, že sa Aliancia nebude rozširovať ďalej na východ, čo sa týka hlavne Ukrajiny a Gruzínska.