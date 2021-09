Británia vyzve Čínu a Rusko na koordinovaný postup pri Afganistane

Londýn 22. septembra (TASR) - Británia vyzve v stredu Čínu a Rusko, aby sa dohodli na koordinovanom medzinárodnom postupe s cieľom zabrániť, aby sa Afganistan stal útočiskom militantov. Vyhlásila to britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová. Informovala o tom agentúra Reuters.



Ministri zahraničných vecí Británie, Číny, Ruska, Spojených štátov a Francúzska – piatich stálych členov Bezpečnostnej rady OSN, ktorí patria do tzv. skupiny P5 – sa stretnú s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom na Valnom zhromaždení v New Yorku.



Británia, ktorá v súčasnosti skupinu P5 koordinuje, na tomto stretnutí vyzve na väčšiu spoluprácu s cieľom posilniť medzinárodnú bezpečnosť – s osobitným dôrazom na Afganistan.



Ako pripomenul Reuters, uchopenie moci hnutím Taliban po stiahnutí medzinárodných jednotiek z Afganistanu v auguste vyvolalo obavy, že v krajine opäť vzniknú výcvikové tábory pre islamistických militantov.



"Ak chceme zabrániť, aby sa Afganistan stal útočiskom celosvetového terorizmu, potom medzinárodné spoločenstvo, vrátane Ruska a Číny, musí pri rokovaniach s Talibanom konať ako jeden celok," uviedla Trussová vo vyhlásení ešte pred zmieneným stretnutím.



Taliban sa zaviazal, že Afganistan sa opätovne nestane základňou pre terorizmus. Hnutie prvýkrát vládlo v rokoch 1996-2001 a práve vtedy poskytovalo na afganskom území útočisko moslimskej teroristickej sieti al-Káida a jej zakladateľovi Usámovi bin Ládinovi, ktorý sa so svojou organizáciou prihlásil k zodpovednosti za útoky z 11. septembra.



Čínsky prezident Si Ťin-pching minulý týždeň vyhlásil, že boja na zlikvidovanie terorizmu by sa v Afganistane mali zúčastňovať "relevantné strany", pričom Čína by v rámci svojich možností poskytla krajine väčšiu pomoc. Ruský prezident Vladimir Putin zase povedal, že Rusko musí spolupracovať s vládou Talibanu a že svetové mocnosti by mali zvážiť zmrazenie majetku Afganistanu.