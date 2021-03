Wales uvoľňuje obmedzenia v oblasti cestovania

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Cardiff 27. marca (TASR) - Wales ako prvá z historických krajín Spojeného kráľovstva od soboty na svojom území uvoľnila obmedzenia v oblasti cestovania, informovala na svojej stránke stanica BBC.Od soboty vo Walese prestáva platiť pravidlo, na základe ktorého sa obyvatelia krajiny majú zdržiavať len v okolí svojich domovov (stay local). Neobmedzené cestovanie je však povolené len na území Walesu.Cestovanie do ostatných častí Spojeného kráľovstva bude podľa BBC povolené najskôr od 12. apríla. Vo štvrtok 1. apríla má situáciu posúdiť vláda Walesu.Spoločnosť Transport for Wales, ktorá zabezpečuje železničné spojenia, ľudí vyzvala, aby dodržiavali pravidlá a opatrenia v oblasti udržiavania rozstupov, a plánovali si svoje cesty vopred.Vláda Walesu v piatok 12. marca oznámila plán uvoľňovania niektorých opatrení proti šíreniu koronavírusu SARS-CoV-2.Prvý minister Walesu Mark Drakeford vtedy oznámil, že ľudia vo Walese budú môcť ísť cez veľkonočné sviatky na dovolenku, ale iba do ubytovacích zariadení, kde sa budú sami stravovať.