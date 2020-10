Wales zavádza dvojtýždňový lockdown

Londýn 19. októbra (TASR) - Wales od piatku 23. októbra zavedie dvojtýždňový úplný lockdown s cieľom zmierniť prudký nárast prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Oznámil to v pondelok waleský regionálny premiér Mark Drakeford, informovala agentúra AFP.



"Ak nebudeme konať, Národná zdravotná služba (NHS) nebude schopná postarať sa o zvyšujúci sa počet chorých ľudí," povedal Drakeford.



Lockdown vo Walese sa začne v piatok o 18.00 h (19.00 h SELČ) a potrvá až do 9. novembra, uvádza na svojej webovej stránke stanica BBC.



Obyvatelia budú môcť opúšťať svoje domovy len v nevyhnutných prípadoch. Zavreté zostanú pohostinstvá, reštaurácie a väčšina obchodov a prevádzok. Zakázané budú i zhromaždenia ľudí, ktorí nežijú v jednej domácnosti, a to vonku aj v interiéri.