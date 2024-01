Z nemocnice prepustili po Kate aj kráľa Karola III.

Prečítajte si aj: Princeznú Kate prepustili z nemocnice, pokračuje v domácej liečbe



Londýn 29. januára (TASR) – Britského kráľa Karola III. prepustili v pondelok z nemocnice v Londýne, kde pred troma dňami absolvoval operáciu v súvislosti so zväčšenou prostatou. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a AFP.Kráľ zamával davu ľudí, keď spolu s manželkou kráľovnou Kamilou vyšiel zo súkromnej nemocnice The London Clinic, a nastúpil do čakajúceho vozidla.Buckinghamský palác oznámil, že 75-ročný panovník odložil svoj oficiálny program, kým sa bude zotavovať. "Jeho Veličenstvo by chcelo poďakovať lekárskemu tímu a všetkým, ktorí sa podieľali na zabezpečení jeho návštevy v nemocnici, a je vďačné za všetky milé odkazy, ktoré v posledných dňoch dostalo," uvádza sa vo vyhlásení.Z tej istej nemocnice v piatok prepustili po takmer dvoch týždňoch aj Catherine, princeznú z Walesu, ktorá podstúpila operáciu v oblasti brucha. Manželka následníka trónu princa Williama, ktorej diagnózu nezverejnili, bude pokračovať v domácej liečbe.Palác minulý týždeň oznámil, že Karol III. má nezhubné ochorenie prostaty a podstúpi "korekčný zákrok". Ten absolvoval v piatok a Kamila následne uviedla, že jej manželovi sa darí dobre.Kráľ sa rozhodol oznámiť operáciu vopred v snahe povzbudiť ďalších mužov, aby si nechali vyšetriť prostatu v súlade s odporúčaniami verejného zdravotníctva. Britská Národná zdravotná služba (NHS) zaznamenala prudký nárast vyhľadávaní výrazu "zväčšená prostata" na svojej stránke. Karol III. prostredníctvom hovorcu odkázal, že je veľmi rád, že jeho diagnóza má pozitívny vplyv na zdravotné povedomie verejnosti.