Británia: Z rezortu obrany unikli údaje o 250 afganských tlmočníkoch

Londýn 21. septembra (TASR) - Britské ministerstvo obrany sa ospravedlnilo za neúmyselný únik údajov obsahujúcich e-mailové adresy viac ako 250 afganských tlmočníkov, ktorí pracovali pre britské zložky. Informovali o tom v utorok stanica BBC a tlačová agentúra AFP.



Tieto osoby boli omylom uvedené v kópii zaslaného e-mailu rezortu obrany. Jeho príjemcovia tak mohli vidieť všetky e-mailové adresy i súvisiace profilové fotografie, píše BBC.



E-mail s prísľubom pomoci s presídlením odoslali tlmočníkom, ktorí sa stále nachádzajú v Afganistane alebo sa dokázali dostať do iných krajín. Ministerstvo údajne poslalo o 30 minút neskôr ďalšiu správu, v ktorej adresátom odporučilo zmeniť si e-mailové adresy.



Istý afganský tlmočník pre BBC uviedol, že táto chyba "by mohla stáť tlmočníkov život, najmä tých, ktorí sú stále v Afganistane".



Britský minister obrany Ben Wallace v tejto veci nariadil vyšetrovanie. O začatí vyšetrovania informoval ešte v utorok večer hovorca rezortu obrany. "Ospravedlňujeme sa všetkým, ktorých sa únik (dát) týka, a pracujeme na tom, aby sa to neopakovalo," dodal.



Ako pripomenula AFP, denník The Times v článku skúseného vojnového dopisovateľa Anthonyho Loyda v auguste uviedol, že novinár pri prehliadke britského veľvyslanectva v Kábule stráženého hnutím Taliban našiel neskartované dokumenty obsahujúce detaily kontaktov na afganských spolupracovníkov a záujemcov o prácu.



Britské vojenské lietadlá evakuovali z Afganistanu viac ako 15.000 ľudí počas posledných dvoch týždňov, keď Taliban prevzal kontrolu nad Afganistanom.