Za plánovanie útoku na mešity odsúdili v Británia troch neonacistov

Londýn 14. mája (TASR) — Traja britskí neonacisti boli v stredu uznaní za vinných z plánovania teroristických útokov na mešity alebo synagógy v rámci tzv. rasovej vojny. Protiteroristická polícia u nich pri raziách našla arzenál viac ako 200 zbraní, medzi ktorými boli kuše, meče, mačety, sekery, bejzbalová pálka a množstvo poľovníckych nožov, informuje TASR s odvolaním sa na televíziu Sky News a agentúru Reuters.



Na povale domu jedného z podozrivých sa našla takmer dokončená útočná puška FGC-9 Mk II vytlačená na 3D tlačiarni. Chýbala jej len hlaveň a úderník.



Všetci traja odsúdení - 25-roční Brogan Stewart a Marco Pitzettu a 34-ročný Christopher Ringrose - na pojednávaní tvrdili, že boli fanúšikmi bushcraftu, teda aktivít spočívajúcich v pobyte v prírode s využitím základných zručností spojených s prežitím v divočine, a na YouTube sledovali tzv. prepperské videá (prepperi sú jednotlivci alebo skupiny aktívne a systematicky sa pripravujúce na stav núdze či mimoriadnej udalosti zahŕňajúci možný rozklad doterajšieho sociálneho a politického poriadku).



Polícii sa do skupiny podarilo infiltrovať. Stewart poslal 5. januára minulého roka policajtovi v utajení správu v šifrovanej aplikácii Telegram, v ktorej napísal, že je sklamaný z iných krajne pravicových skupín, ktoré len „sedia a rečnia“, preto chce zostaviť vlastnú "einsatzgruppe", čo bol odkaz na nacistické vojenské oddiely, ktorá prikročí k činom.



O mesiac neskôr Stewart v skupinovom telefonáte povedal, že s ostatnými by chcel ísť k islamskému vzdelávaciemu centru nájsť si tam „ľudské ciele“. Potom by urobili „čo bude treba“ a zhodnotili to uňho „na čaji“.



Pred začatím „operácie“ Stewart chcel, aby sa členovia skupiny, ktorí sa osobne nepoznali, stretli 18. februára, k čomu však nedošlo. Členov skupiny následne 20. februára 2024 zatkli.



Prokurátor Jonathan Sandiford v záverečnej reči povedal, že trojica sa v skutočnosti pripravovala na rasovú vojnu a prepperské skupiny využila na nábor prívržencov. Traja obžalovaní obdivovali Adolfa Hitlera a páchateľov známych teroristických útokov a vyjadrovali nenávisť k ľuďom inej ako bielej pleti, najmä k moslimom a imigrantom. Podľa neho verili, že čoskoro príde čas, keď dôjde k vojne medzi bielymi a inými rasami. Medzi stovkami správ, ktoré si trojica poslala, boli aj také, kde sa spomínala poprava vtedajšieho premiéra Rishiho Sunaka a mučenie imámov.



Súd v Sheffielde trojicu jednomyseľne uznal za vinnú z prípravy teroristických činov a zhromažďovania informácií vhodných na prípravu teroristického činu. Výšku trestu súd oznámi 17. júla.