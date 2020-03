Za porušenie obmedzenia pohybu v Británii hrozí pokuta 30 libier

Londýn 24. marca (TASR) - Britom, ktorí porušia nariadenie vlády o obmedzení pohybu, hrozí pokuta vo výške 30 libier (32,6 eura). Peňažný trest za porušenie pravidiel, cieľom ktorých je zastaviť šírenie nového koronavírusu SARS-CoV-2, by sa v prípade potreby mohol v budúcnosti značne zvýšiť. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na utorkové vyhlásenie hovorcu britského premiéra Borisa Johnsona.



Johnson ešte v pondelok oznámil obmedzenie pohybu osôb na obdobie troch týždňov. Obyvatelia Spojeného kráľovstva majú povolené opúšťať svoje domovy len za účelom nákupu, cvičenia, návštevy lekára a cestu do zamestnania. Mimo bydliska sú zakázané aj stretnutia viac než dvoch osôb, ktoré spolu nežijú v jednej domácnosti.



"S platnosťou od štvrtka by polícia mala mať možnosť dať pokutu osobám, ktoré budú regulácie porušovať," uviedol Johnsonov hovorca.



V Británii zaznamenali v pondelok 6650 potvrdených prípadov nákazy ochorením COVID-19, ktorého pôvodcom je koronavírus SARS-CoV-2, a 335 úmrtí.