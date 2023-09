Začína sa dražba tisícok osobných predmetov Freddieho Mercuryho

Londýn 6. septembra (TASR) - Dražba takmer 1500 predmetov, ktoré patrili frontmanovi britskej skupiny Queen Freddiemu Mercurymu, sa začne v stredu večer v Londýne. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Aukčný dom Sotheby's na šiestich aukciách (z nich tri budú online), ponúkne záujemcom rukopisy piesňových textov, nábytok, obrazy, sochy, šperky, umelecké bytové doplnky, hudobné nástroje, koncertné kostýmy, knihy, fotografie a ďalšie "drobnosti".



K vrcholom stredajšieho "večerného predaja" v Sotheby's patrí čierny klavír značky Yamaha vyrobený v Japonsku, ktorý spevák vlastnil od roku 1975. Podľa očakávaní by sa mal predať za 2-3 milióny libier.



K dispozícii sú pôvodné rukopisy textov k hitom "Bohemian Rhapsody", "Somebody to Love", "We Are the Champions", "Don't Stop Me Now", "Seven Seas of Rhye" či "Love of My Life".



Pod kladivko sa dostanú aj obrazy od Chagalla, Dalího, Picassa, Tissota a japonských majstrov, ktoré zdobili Mercuryho dom Garden Lodge v západolondýnskej štvrti Kensington. Do dražby idú aj vstupné vonkajšie dvere do rezidencie postavenej v rokoch 1908-1909 pokryté nápismi a grafitmi od fanúšikov. V tomto dome Mercury 24. novembra 1991 zomrel ako 45-ročný na AIDS.



Celú zbierku ponúka na predaj Mary Austinová, Mercuryho niekdajšia snúbenica, ktorá majetok zdedila. "Austinová žila s touto zbierkou a starala sa o ňu viac ako tri desaťročia," povedal pre AFP Gabriel Heaton, odborník zo Sotheby's na knihy a rukopisy.



Dražbe predchádzala bezplatná výstava zbierky v aukčnom dome, ktorú od 4. augusta navštívilo takmer 140.000 ľudí.



Dražba, ohlásená v apríli, by podľa odhadov Sotheby's mala vyniesť najmenej šesť miliónov libier. Časť výťažku bude venovaná organizáciám Mercury Phoenix Trust a Elton John Aids Foundation, ktoré sa podieľajú na boji proti AIDS.