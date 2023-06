Briti spúšťajú nezávislé vyšetrovanie reakcie vlády na COVID-19

Londýn 13. júna (TASR) - V Spojenom kráľovstve sa v utorok začína nezávislé vyšetrovanie reakcie vlády na pandémiu ochorenia COVID-19 a jej dôsledkov. Podľa bývalého námestníka ministra zdravotníctva Jamesa Bethella bude vyšetrovanie trvať príliš dlho na to, aby sme sa poučili z chýb. TASR správu prevzala zo Sky News.



Úsilie poskytnúť odpovede rodinám je podľa Bethella správne. Upozornil však na praktické záležitosti pri príprave Spojeného kráľovstva na ďalšiu možnú pandémiu v budúcnosti.



"Tá práca by mala byť urobená dnes. Trvá príliš dlho, kým si vezmeme praktické ponaučenie z chýb, ktoré sme urobili v prvom prípade," uviedol.



"V prípade pripravenosti na hocijakú budúcu pandémiu sme skôr urobili krok späť, než sa posunuli dopredu," povedal Bethell, ktorý na pozícii námestníka pôsobil od marca 2020 od septembra 2021.



V utorok je na pláne prvé verejné vypočutie v rámci nezávislého vyšetrovania covidu, ktoré potrvá do roku 2026. Obyvatelia krajiny sa môžu prihlásiť ako svedkovia a takisto môžu predkladať dôkazy, píše BBC. Vyšetrovanie vedie bývalá sudkyňa Heather Hallettová a výsledkom by mali byť závery a odporúčania.