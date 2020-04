Británia začne od štvrtka na ľuďoch testovať vakcínu na koronavírus

Londýn 22. apríla (TASR) – Británia začne vo štvrtok na ľuďoch klinicky testovať novú vakcínu na koronavírus SARS-CoV-2, ktorú vyvinuli vedci z Oxfordskej univerzity. Oznámil to na utorňajšom tlačovom brífingu britský minister zdravotníctva Matt Hancock, píše spravodajská stanica BBC.



Hancock zdôraznil, že najlepší spôsob, ako poraziť koronavírus, je pomocou účinnej vakcíny. Ako ďalej uviedol, ide pritom a metódu "pokusu a omylu", avšak Británia stojí podľa jeho slov "na čele globálneho úsilia" a do vyvinutia vakcíny investovala viac financií než iné krajiny.



Testovanie bude prebiehať okrem Oxfordu aj na univerzite Imperial College London. Obe inštitúcie dostanú od britskej vlády príspevok najmenej ďalších 20 miliónov libier. "Oba tieto sľubné projekty rýchlo napredujú a vedcom, ktorí ich vedú, som povedal, že urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme ich podporili," vyhlásil Hancock.



Tím výskumníkov na Oxfordskej univerzite začne s produkciou vakcíny ešte pred ukončením testovania a do septembra chce pripraviť zásielku s miliónom vakcín, napísala stanica Sky News. V nemocniciach v Británii pribudlo včera ďalších 823 úmrtí, čím sa ich celkový počet zvýšil na 17 337.