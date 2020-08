Británia zadržala v Lamanšskom prielive rekordný počet migrantov

Londýn 7. augusta (TASR) - Britská pobrežná stráž zadržala vo štvrtok vo vodách Lamanšského prielivu 235 migrantov na celkovo 17 plavidlách smerujúcich z Francúzska. Ide o vôbec najvyšší počet migrantov zadržaných v prielive za jeden deň. Informovala o tom v piatok televízia BBC s odvolaním sa na britské ministerstvo vnútra.



Predchádzajúci rekord bol dosiahnutý len minulý týždeň, keď v prielive zadržali 202 ľudí za jeden deň. Medzi zadržanými vo štvrtok bola aj skupina 15 ľudí vrátane detí a tehotnej ženy, ktorá úspešne pristála na pláži v Kente. Najmenej 23 ľudí zadržali francúzske orgány ešte v tamojších vodách.



Britský minister pre migráciu Chris Philp oznámil, že na budúci týždeň bude v Paríži rokovať so svojimi francúzskymi partnermi o prísnejších opatreniach voči nelegálnej migrácii.



"Presúvanie sa (migrantov) je absolútne neprijateľné a nie je vôbec nevyhnutné, keďže Francúzsko je bezpečná krajina," povedal Philp.



Podľa ministra Británia pošle späť do Francúzska čo najviac migrantov. Lety do Francúzska sú naplánované na najbližšie dni, informovala televízia Sky News.



Rastúci počet migrantov pokúšajúcich sa preplaviť cez Lamanšský prieliv podľa Sky News zrejme súvisí s ich vysťahovávaním z utečeneckého tábora vo francúzskom Calais. To vraj v uplynulom období dosiahlo najvyššiu úroveň od roku 2016, čo však úrady v Calais popierajú.



Británia začala vyšetrovanie príčin nedávneho obrovského nárastu počtu migrantov plaviacich sa cez Lamanšský prieliv. Tento rok prieliv smerom do Británie prekročilo dovedna 3948 migrantov na vyše 300 plavidlách.