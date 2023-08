V Británii zadržali 5 ľudí pre podozrenie zo špionáže v prospech Ruska

Londýn 15. augusta (TASR) - V Británii pred časom zadržali päť ľudí pre podozrenie z vyzradenia štátneho tajomstva. Oznámila to v utorok tamojšia polícia. Zadržaní podľa správ miestnych médií vykonávali špionáž pre Rusko, píše TASR na základe správy agentúry AFP.



Londýnska polícia informovala, že štyri osoby boli zadržané 8. februára Londýne. Boli to dvaja muži vo veku 31 a 42 rokov a dve ženy vo veku 29 a 32 rokov. Piateho muža vo veku 45 rokov zadržali na pobreží grófstva Norfolk vo východnom Anglicku.



Nikoho zo zadržaných doteraz neobvinili z porušenia zákona o vyzradení štátneho tajomstva. Troch z nich, ženu a dvoch mužov, občanov Bulharska, však obvinili z podvodov týkajúcich sa falošnej identity. Zadržaných neskôr prepustili na kauciu, no do väzby sa majú vrátiť v septembri.



Traja Bulhari boli 13. februára obvinení z "držby falošných dokladov totožnosti", ktoré prechovávali s "nečestným úmyslom". Naposledy sa trojica na súd v Londýne dostavila 31. júla.



Mali dovedna 19 cestovných pasov, vodičské a občianske preukazy a povolenia na pobyt vystavené vo viacerých krajinách vrátane Francúzska, Talianska, Bulharska, Španielska, Británie, Grécka, Chorvátska, Česka a Slovinska, uvádza stanica Sky News.