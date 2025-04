Británia zakázala vývoz herných ovládačov a iných technológií do Ruska

Londýn 24. apríla (TASR) - Británia ohlásila vo štvrtok nový balík 150 ekonomických postihov voči Rusku. Zahŕňajú úplný zákaz vývozu herných ovládačov, ktoré by mohli prerobiť tak, aby sa s nimi dali ovládať drony nasadzované do bojov na Ukrajine. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



„Herné ovládače sa už nebudú prerábať tak, aby slúžili na zabíjanie na Ukrajine,“ ohlásil štátny tajomník britského rezortu diplomacie Stephen Doughty.



Nové britské sankcie zakazujú aj vývoz softvéru a technológií využívaných v ruskom obrannom a energetickom sektore, vrátane softvéru určeného na vyhľadávanie nových ložísk ropy a plynu.



Zákaz sa týka tiež exportu chemikálií, elektroniky - napríklad elektrovodov, kovov a strojov. Ide o komponenty, ktoré sa dajú využiť v zbraňových systémoch a cieľom zákazu ich vývozu je obmedziť „priemyselné a vojenské schopnosti Ruska“.



Británia opatrenia ohlásila po ruskom raketovom a dronovom útoku na Kyjev, ktorý si v noci na štvrtok vyžiadal najmenej 12 mŕtvych a 90 zranených. Došlo k nemu len niekoľko hodín po tom, ako v stredu Londýne prebehli rokovania ukrajinských a západných predstaviteľov zamerané na ukončenie vojny.



„Zatiaľ čo boli ukrajinskí ministri v Londýne a snažili sa o dosiahnutie mieru, útočilo Putinovo Rusko na ukrajinských občanov,“ uviedol britský minister zahraničných vecí David Lammy na platforme X.



Británia, rovnako ako väčšina západných krajín, uvalila od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu rozsiahle sankcie na ruský režim vrátane jeho predstaviteľov a inštitúcií. Do januára na jej ruskom sankčnom zozname figurovalo 1733 jednotlivcov a 382 organizácií.