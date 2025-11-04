< sekcia Zahraničie
Británia zakáže online pornografiu znázorňujúcu škrtenie alebo dusenie
Autor TASR
Londýn 4. novembra (TASR) - Prechovávanie alebo zdieľanie pornografie zobrazujúcej škrtenie alebo dusenie sa v Spojenom kráľovstve stane trestným činom, oznámila v utorok tamojšia vláda. Ide o súčasť snahy obmedziť násilie na ženách, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Zámer vlády prichádza v nadväznosti na nezávislý prieskum, podľa ktorého sú na internete zobrazenia škrtenia rozšírené a vďaka tomu sa z neho stáva „sexuálna norma“. Už v súčasnosti je vo Veľkej Británii nefatálne škrtenie trestným činom, jeho zobrazovanie online však nie.
„Pozeranie a zdieľanie tohto druhu materiálu online je nielen hlboko znepokojujúce, ale aj odporné a nebezpečné. Tí, ktorí zverejňujú alebo propagujú takýto obsah, prispievajú ku kultúre násilia a zneužívania, ktorá nemá v našej spoločnosti miesto,“ uviedla britská ministerka pre vedu, inovácie a technológie Liz Kendallová.
Technologické platformy podľa vyhlásenia vlády budú nútené podniknúť „proaktívne kroky“ s cieľom zabrániť používateľom dostať sa k takémuto typu pornografie. Samostatný návrh predĺži šesťmesačnú lehotu na nahlasovanie zneužitia intímnych fotografii na tri roky.
Spojené kráľovstvo v júli zaviedlo zákon o bezpečnosti na internete, ktorého cieľom je zabrániť mladým ľuďom v prístupe k obsahu súvisiacemu s pornografiou, samovraždami, sebapoškodzovaním a poruchami príjmu potravy. Od platforiem požaduje striktné overovanie veku užívateľov.
V prípade jeho porušenia môžu firmy čeliť pokutám až do výšky 18 miliónov libier alebo 10 percent z celosvetových príjmov ak je táto suma vyššia.
